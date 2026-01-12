Bebek'teki otelin kaçak eklentileri yıkıldı

İstanbul'da izinsiz yapılaşmaya müdahale sürüyor. Hakkında yıkım kararı alınan son yapı, Bebek'teki bir otelin kaçak kafe ve terası oldu.

Otelin imara aykırı eklentilerine ilişkin yıkım kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye ekiplerinin denetimleri sonucu alınmıştı.

10 Temmuz'da otelin mahkemeye yaptığı itiraz üzerine 18 Temmuz'da yıkıma ara verilmişti. Mahkeme, 25 Aralık'ta belediyeye yıkıma devam edebileceği kararını tebliğ etmişti.

Yıkım kararı, sadece bu otelle de sınırlı değil. Denetimlerde, Bebek sahil hattındaki otel, balıkçı, pastane ve kafe gibi işletmelerde izinsiz bölümler belirlenmişti.

Yapıların, Boğaziçi İmar Kanunu'na uygun hale getirilmesine, kaçak bölümlerinin yıkımına karar verilmişti.

Boğaz Hattındaki denetimlerin ve imara aykırı yapılarla ilgili mücadelenin sürmesi bekleniyor.