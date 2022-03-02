Isparta’da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Isparta Valiliği, ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar ve sürücü kurslarının perşembe günü için tatil edildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de 1 gün idari izinli sayılacak.

Denizli

Denizli Valiliği, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu, bu sebeple de kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulların tatil edildiğini duyurdu:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

Sinop

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Konya

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı ve Hüyük'teki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.

Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Muğla

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.