Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülerek alındılar
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı.
Polis ekipleri hale gelen vatandaşları, ateşlerini ölçerek ve maske kontrolü yaparak hal içine aldı.
Ayrıca hal içindeki anons sisteminden sürekli, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anonslar yapıldı.
Etiketler: Bayrampaşa koronavirüs sebze meyve hali ateş ölçerSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 06:31
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