İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 48 saatte 1041 kişiye işlem yapıldı, 2 milyon 238 bin 197 lira ceza uygulandı.

Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.