Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 1041 kişiye ceza
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 48 saatte 1041 kişiye işlem yapıldı, 2 milyon 238 bin 197 lira ceza uygulandı.
Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: izmir sokağa çıkma kısıtlaması idari para cezasıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 01:55
Son Haberler
- 01:57
- 01:09
- 00:16
- 00:21
- 23:28
Sıradaki Haber
Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz