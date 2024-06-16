Bayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporunu paylaştı.

Hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildiren Özhaseki, "9 günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor" bilgisini verdi.

Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almaları konusunda da uyardı.

Bölgelere göre hava durumları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın birinci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde, bayramın ikinci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde, bayramın üçüncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde, bayramın dördüncü günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacak.