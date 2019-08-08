TRT muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bayram tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Başkentte sıcaklıkların 33-34 derece, İstanbul'da ise 32-33 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Güneydoğuda; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Kahramanmaraş, batı bölgelerde; Aydın ve Denizli'de sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren tekrar artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT H