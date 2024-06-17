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Türkiye
TRT Haber 17.06.2024 08:26

Bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 716 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.

Bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlere aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, dün 726 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı.

289 bin 700 aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi uygulandığını, 17 bin 227 araca da trafik işlemi yapıldığını duyurdu.

 

16 kişi hayatını kaybetti

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen kazalarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 716 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun"

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı Trafik Kazası
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