Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta bitecek.
Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması bekleniyor.
Vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağından dolayı, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi.
Kaynak: AA