Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hem yurt içinde hem de sınır dışında başarı ve kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Ağrı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YgWRT2vADg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber