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Türkiye
İHA 10.07.2024 09:10

Bayburt'ta sağanak sele neden oldu

Bayburt'ta yaz yağmurları etkili olmaya devam ederken, merkeze bağlı Çamlıkoz köyünde sağanak sele neden oldu, yağışın etkisiyle yollar göle döndü.

Bayburt'ta sağanak sele neden oldu

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini dolu ve sağanağa bıraktı.

Merkezde belli aralıklarla devam eden yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sağanak ve dolu köylerdeki ekili arazileri de vurdu. Aniden bastıran yağış sonrası Çamlıkoz köyünün yolları su birikintileriyle doldu taştı, yollar adeta göle döndü.

Sağanak, Bayburt şehir merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bayburt ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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Bayburt Sağanak
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