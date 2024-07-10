12 ilde Narkoçelik-26 operasyonu: 57 gözaltı

Narkoçelik-26 operasyonuna ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

12 ilde uyuşturucu imal edenlere ve satanlara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde operasyonlar yapıldı.

Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 12 ilde şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

426 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 512 bin adet buçuk milyon adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda bitki ele geçirildi.

57 zehir taciri gözaltına alındı, şüphelilerden 28'i tutuklandı.