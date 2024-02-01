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Türkiye
İHA 01.02.2024 10:36

Bayburt’ta gölet ve akarsular dondu

Bayburt’ta soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde eksi 21 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, gölet ve akarsuları dondurdu.

Bayburt’ta gölet ve akarsular dondu

Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Sadak Gölü'nün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu.

Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 75 bin dekar tarım arazisini sulayan Sadak Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Baraj gölüne gezmeye gelen vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bayburt’un Arpalı beldesinden geçen nehrin yüzeyi de buzla kaplandı. Kıyı kesimlerde buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde eksi 21,3 derece olarak ölçüldü.

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