Bayburt’ta gölet ve akarsular dondu

Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Sadak Gölü'nün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu.
Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 75 bin dekar tarım arazisini sulayan Sadak Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Baraj gölüne gezmeye gelen vatandaşlar, fotoğraf çekti.
Bayburt’un Arpalı beldesinden geçen nehrin yüzeyi de buzla kaplandı. Kıyı kesimlerde buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde eksi 21,3 derece olarak ölçüldü.