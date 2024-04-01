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Türkiye
İHA 01.04.2024 09:30

Bayburt-Trabzon arasındaki yolda 5 metrelik kar

Bayburt-Trabzon arasında kardan yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bayburt-Trabzon arasındaki yolda 5 metrelik kar

İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 5 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iki iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.

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