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Türkiye
TRT Haber 01.04.2024 08:08

4 ilde BOZDOĞAN-19 operasyonu: 22 terör hedefi imha edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütü üyelerinin eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 4 ilde gerçekleştirilen BOZDOĞAN-19 operasyonlarında 22 terör hedefinin imha edildiğini duyuru.

4 ilde BOZDOĞAN-19 operasyonu: 22 terör hedefi imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, bin 445 Jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-19” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen BOZDOĞAN-19 operasyonunda, 19 adet roketatar mühimmat, 16 adet roketatar sevk fişeği, makineli tüfek, 10 adet el bombası, EYP, 105 adet EYP hazırlığında kullanılmak üzere pil bloğu, 3 adet fünye, bir adet AK-47 piyade tüfeği, 444 adet mühimmat, 4 adet tüp ve 84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen KAHRAMANLAR ve BOZDOĞAN operasyonlarında, 667 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan, 1 ton 662 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 77 adet C4 plastik patlayıcı, 180 adet mayın ele geçirildi.

Saldırı hazırlığında kullanılmak hazırlanan, bin 30 adet el bombası, 36 adet roketatar, havan, bombatar, uçaksavar ve lav silahı, 340 adet uzun namlulu tabanca, 198 adet tabanca ve 163 adet av tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" mesajını paylaştı.

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Terörle Mücadele Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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