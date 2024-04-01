Denizli'de balkon çöktü: 1 ölü, 17 yaralı

Tavas ilçesinde bir grup partili CHP ilçe binasının önünde toplandı. Gruptakilerden bir kısmı parti binasındaki iki balkona çıktı.

Balkonlardan biri aşırı kalabalık sebebiyle çöktü. Balkonda ve çöktüğü alanda 18 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Çöken balkon, iş makinesiyle kaldırıldı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yaralı Mehmet Palaz hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.