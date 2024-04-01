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Türkiye
TRT Haber, AA 01.04.2024 01:25

Denizli'de balkon çöktü: 1 ölü, 17 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasındaki balkon çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Balkonun çökme anı kameralara yansıdı.

Tavas ilçesinde bir grup partili CHP ilçe binasının önünde toplandı. Gruptakilerden bir kısmı parti binasındaki iki balkona çıktı.

Balkonlardan biri aşırı kalabalık sebebiyle çöktü. Balkonda ve çöktüğü alanda 18 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Çöken balkon, iş makinesiyle kaldırıldı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. 

Yaralı Mehmet Palaz hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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