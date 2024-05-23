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Türkiye
İHA 23.05.2024 09:44

Batman'ın başıboş inekleri sürücülere zor anlar yaşatıyor

Batman'ın Sason ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler, sürücülere zor onlar yaşatarak trafiği tehlikeye sokuyor. Zaman zaman araçların duraklamasına neden olan başıboş hayvanlar sebebiyle ambulansların da geçişi zorlaşıyor.

Batman'ın başıboş inekleri sürücülere zor anlar yaşatıyor

Sason ilçesinde köylerden ilçe merkezine göç eden bazı vatandaşların hayvanlarından ayrılamaması ilçede başıboş hayvan sorununa neden oldu.

İlçenin en işlek caddeleri üzerinde sürü halinde dolaşan inekler, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten sürücülerden Muhiddin Güneş, "Trafikte hayvanların hayatı riske girdiği gibi insanların hayatı da riske giriyor. Ayrıca çarpan araçlarda da maddi hasar oluşuyor. Yetkililerin duruma çare bulmasını bekliyoruz" dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Sürücülerin de hayvanların da hayatı riske giriyor"

Yolu mesken edinen hayvanlar nedeniyle hayatlarının riske girdiğini belirten sürücü Fatih Özmen, "Bu başıboş hayvanların yüzünden her an bir kaza yaşanabilir. Bu hayvanlar yüzünden biz sürücülerin hayatı riske giriyor. Allah korusun her an bir kazaya sebebiyet verebilirler. Bu hayvan sahiplerinden ve ilçedeki yetkililerin bu hayvanlara bir çare bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Zaman zaman araçların duraklamasına neden olan başıboş hayvanlar sebebiyle ambulansların da geçişinin zorlaştığı görüldü.

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