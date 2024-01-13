Duman 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.01.2024 12:13

Batman’da kaçakçılık operasyonları: 18 gözaltı

Batman’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Batman’da kaçakçılık operasyonları: 18 gözaltı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 1 Kaleşnikof uzun namlulu silah, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 40 bin adet doldurulmuş makaron, 7 bin 80 paket sigara, 441 adet elektronik sigara, 783 adet kaçak puro, 156 kilogram nargile tütünü, 163 adet elektronik sigara kartuşu, 98 adet sigarello, 44 adet sigara tütünü 3 bin 240 adet sigara sarma kağıdı, 132 kutu elektronik sigara likiti, 5 paket pipo tütünü, 52 adet cep telefonu, 2 adet şarj başlığı ve kablosu, 3 adet aırpods kulaklık ele geçirildi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ETİKETLER
Batman Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Türkiye, son 53 yılın en sıcak aralık ayını yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Rize'de tarihi cami yıldırım isabet etmesi sonucu yandı
13:37
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
13:35
İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı
13:17
Tarım sektörü 2023'ü rekor ihracatla tamamladı
13:02
Türkiye doğal gaz depolama kapasitesinde Avrupa 3'üncüsü olacak
13:02
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi
Pençe-Kilit şehitleri için Şırnak’ta uğurlama töreni
Pençe-Kilit şehitleri için Şırnak’ta uğurlama töreni
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ