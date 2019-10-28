Türkiye
Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı28 Ekim 2019 Pazartesi 10:52 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:54
Batman'ın Kozluk ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kozluk'tan aldığı tekstil işçilerini Batman'a götüren Rasim Aksoy yönetimindeki minibüs, Eskice köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, işçilerden Mahsum Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4'ü ağır 10 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA