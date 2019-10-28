Şerif Ali Coşkuner 1927 doğumlu.

Büyükada’daki Nizam Mahallesi’nin muhtarlığını yapıyor.

Tam 93 yaşında olan Coşkuner, İstanbul’un en yaşlı muhtarı olma özelliğini taşıyor.

'Koca çınar' lakaplı muhtar altı dönemdir görevini başarı ile devam ettiriyor.

Mektupla gelen davet

Giresun’da doğan Şerif Ali Coşkuner, 60 yılı aşkın süredir İstanbul Büyükada’da yaşıyor.

Büyükada’ya geliş hikayesi 1952 yılına dayanıyor.

Askerliğini Çanakkale Gelibolu’da yapan Coşkuner, verilen görevleri yapmakta zorlanan Rum kökenli hasta bir asker için komutanından yardım istedi.

Çocuğun çok iyi biri olduğunu ve hastalığını anlatan Coşkuner, terhise bir ay kala komutanından izin alarak, arkadaşını memleketi olan Büyükada’ya gönderdi.

Askerlik dönüşü arkadaşından mektup alarak Büyükada’ya davet edilen Şerif Ali Coşkuner daha sonra burada kalarak belediyede şoför olarak işe başladı.

Üç yıllık şoförlüğün ardından yine belediyede Hesap İşleri Müdürü olarak görev yapan Coşkuner, 1990 yılında emekli oldu.

Emekliliğinin ardından 4 yıl Türkiye’yi gezen Coşkuner, 1994 yılında ise Nizam Mahallesi muhtarı seçildi.

“Artık yoruldum”

Mahalle sakinleri, Coşkuner’i bir muhtardan çok dedeleri olarak görüyor.

Kendisinin de onları bir aile olarak gördüğünü söyleyen koca çınar, saatin kaç olduğuna bakmadan her birinin yardımına koşabileceğini söylüyor.

Son seçimde altı aday arasından tekrar ipi göğüsleyen Şerif Ali Coşkuner, mahallesini, insanlarını, işini çok sevdiğini ama artık yorulduğunu söylüyor.

Altı dönemdir Nizam Mahallesi’nin her bir işine koşturan Coşkuner, ikinci emekliliğinin tadını çıkarmak istiyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

