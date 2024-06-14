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Türkiye
AA 14.06.2024 12:26

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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