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Türkiye
AA 13.11.2023 13:06

Batan bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde batan lastik bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Batan bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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