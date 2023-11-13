Araban sarımsağının AB tescilinde son aşama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bu yıl tescil edilen 6 coğrafi işaretle AB nezdinde mevcut durumda 14 tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtti.

Başvuru süreçlerinin TÜRKPATENT tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Kacır, tescil sayısının 2023 bitmeden 20'ye yükseleceğini duyurdu.

AB Resmi Gazetesi'ndeki ilan aşamasının tamamlanmasıyla Araban sarımsağının da AB nezdinde tescil edileceği bilgisini veren Kacır, "Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan Araban sarımsağının AB'de tescillenmesi, yerel üreticilerimizin dünyaya açılmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, iklim koşulları nedeniyle erken yetişmesi özelliğiyle bilinen Araban sarımsağının, iri dişli, yüksek aromalı, ayıklanması kolay, mineral ve vitamin açısından zenginlik gibi özellikleriyle öne çıktığını aktardı.

AB'de tescilli Antakya künefesi, Aydın inciri ve kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini, Suruç narı, Taşköprü sarımsağı bulunan Türkiye, ilan aşamasındaki 7 ürünle birlikte 47 ürün için tescil bekliyor.