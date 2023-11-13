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Türkiye
AA 13.11.2023 12:26

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak

İstanbul'da, bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece'de deplase bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında 12 saat su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, kesinti yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

"Büyükçekmece ilçesinde Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus mahalleleri. Çatalca ilçesinde, Ferhatpaşa ve Kaleiçi mahalleleri. Silivri ilçesinde Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey mahalleleri."

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İSKİ İstanbul
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