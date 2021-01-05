Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baskın yapılan lokalin işletmecisi: Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir dernek lokalinde bulunan 27 kişiye idari para cezası uygulandı.
Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir dernek lokalinin açık olduğunu tespit etti.
Kepengi yarıya kadar kapalı olan iş yerine giren ekipler, içeride 27 kişinin bulunduğunu gördü.
27 kişiye 85 bin 50 lira ceza kesildi
Lokalin işletmecisi iş yerinin neden açık olduğunu soran polislere, televizyon izlemediğini, kısıtlamalar kapsamında kapalı tutulması gerektiğinden haberinin olmadığını söyledi.
Giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulan lokalde, kaçak elektrik kullanıldığı da anlaşıldı.
Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 85 bin 50 lira ceza verilen 27 kişiden 2'si çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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