Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir dernek lokalinin açık olduğunu tespit etti.

Kepengi yarıya kadar kapalı olan iş yerine giren ekipler, içeride 27 kişinin bulunduğunu gördü.

27 kişiye 85 bin 50 lira ceza kesildi

Lokalin işletmecisi iş yerinin neden açık olduğunu soran polislere, televizyon izlemediğini, kısıtlamalar kapsamında kapalı tutulması gerektiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulan lokalde, kaçak elektrik kullanıldığı da anlaşıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 85 bin 50 lira ceza verilen 27 kişiden 2'si çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.