Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın ilki düzenlendi.

Altındağ ilçesinde yer alan Doğantepe Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Politika Geliştirme Bölüm Başkanı Neşe Kılınçoğlu ile çok sayıda yabancı konuk ve Ankaralı katıldı.

İftar yemeğiyle başlayan program, Libya uyruklu Mohammad Şifad'ın Kuran tilaveti ve Suriyeli gençlerden oluşan Göçmenler İlahi Grubu'nun dinletisiyle devam etti.

Ramazanda tutulan oruç ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Vali Şahin, "Burada ben özellikle Doğantepeliler diyorum, yabancı ya da yerel vatandaşlar demiyorum. Biz kardeşiz, birbirimizin yabancısı değiliz. Biz, birlikte bütünüz. Siz mazlum kardeşlerimiz bugün bize ihtiyaç duydunuz ve bizimlesiniz. İnşallah siz de yarın güzel bir gelecekle kucaklaştığınızda başka mazlum kardeşlerimize ev sahipliği yapacaksınız." dedi.

Yabancı davetlilere de seslenen Şahin, "Sizlerden sadece beklediğimiz şey dua etmeniz, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek davranışlarda bulunmanız. Biz dün olduğu gibi yarın da hem sizler hem de diğer mazlumlarla ekmeğimizi bölüşmeye devam edeceğiz ama inşallah bu coğrafya bu sıkıntılardan en yakın zamanda Cenabıhakkın da yardımıyla kurtulacak. Hem bölgemizde hem dünyamızda bir umut ve refah bölgesi haline gelecek. Sizden tek ricamız inşallah o günleri gördüğünüzde bu günleri ve kardeşliği unutmamanız." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, "Uyum Mahalle Buluşmaları" etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen ve programa iştirak eden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Genel Müdür Ayaz da Türkiye'nin 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,8 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Suriyelilerin ülkede yaklaşık 8 yıldır kardeşçe yaşadığına işaret eden Ayaz, "Milletimizin hoşgörüsü, devletimizin desteğiyle bu günlere geldik. İnşallah bu yaptığımız faaliyetlerle hem bizim halkımızın hem de Suriyeli kardeşlerimizin birbirini daha iyi anlamaları noktasında gayret göstermekteyiz. İnşallah gelecek hem bizim hem de Suriyeli kardeşlerimiz için daha güzel olur." diye konuştu.

"Kimse bizi istemezken Türkiye sahip çıktı"

Etkinliğe ailesiyle katılan Suriyenin Halep şehrinden 5 buçuk yıl önce Türkiye'ye göç eden Abdulkadir Aldibo, en zor günlerinde Türkiye'nin kendilerine kol kanat gerdiğine vurgu yaparak, "Kimsenin bizim yanımızda olmadığı dönemde bize yardımcı olan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Böyle bir iftar buluşmasını görünce kendimizi Suriye'de gibi hissediyoruz. Bizim şu anda Türk vatandaşlardan hiçbir farkımız yok." dedi.

Suriyeli gençlerden oluşan Göçmenler İlahi Grubu'nun bir ferdi olan Velid Al Muradi, Şam'dam 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve asma tavancı olarak çalıştığını söyledi.

Muradi, "Ekstra iş olarak arkadaşlarımızla bir ilahi grubu kurduk. Grubumuzun ismi Göçmenler İlahi Grubu. Daha önce Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla programlara katıldık. Mevlit ve düğünlere de gidiyoruz. Bu tarz buluşmalar bizi çok mutlu ediyor ve kardeşliğimize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İftara ailesiyle katılan Türk vatandaşı Şakir Uludağ ise mübarek bir ayda böyle bir organizasyon yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Uludağ, bu tarz buluşmaların dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdiğinin altını çizdi.

Programda, Türk ve yabancı aileler arasındaki dostluğu konu alan bir film gösterimi de yapıldı.

"Uyum Mahalle Buluşmaları", yabancılar ve yerel toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi ve her iki toplumun bir araya gelmesini sağlayacak bir sosyal ortamın oluşturulması amacıyla düzenleniyor.

Ankara'da 8'i iftar programı olmak üzere toplamda 17 mahalle buluşması gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA