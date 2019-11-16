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Başkentte trafik kazası: 1 ölü16 Kasım 2019 Cumartesi 02:56 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 02:58
Ankara'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, M.D. yönetimindeki otomobil, Ayaş Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden sürücü, Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: ankara trafik Kazası ayaş yolu