Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak yollarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ve TBMM’de yapılacak programlar sonrasında; TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi’ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmigeçit töreni düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikler nedeniyle 28 Ekim Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar Ulus'a gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Cuma günü saat 06.00'dan itibaren ise şu güzergahlar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak:

Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar,

İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar,

Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar,

İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile caddeye açılantüm cadde ve sokaklar,

Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca) ile caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar,

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar,

Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar,

Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ilecaddeye açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak,

Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar,

Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokaklar…

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma kullanımının faydalı olacağının değerlendirildiğini belirtti.