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Türkiye
AA-İHA-DHA 09.05.2025 18:17

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kentte, öğle saatlerinden sonra başlayan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı noktalarda; yağış ve rüzgarın etkisiyle noktalarda ağaçlar devrildi.

Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yollarda biriken su, sürücülere de zor anlar yaşattı. Trafikte aksamalar meydana geldi. 

Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü

Fırtına nedeniyle Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olumsuz bir durumun önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek ikinci bir kaza durumuna karşı önlem aldı. Yere düşen tabela parçaları mağaza çalışanları tarafından temizlendi.

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sincan ilçesine bağlık Saraycık Mahallesinde bir inşaatın yalıtım malzemelerini fırtına ile birlikte savruldu. Elmadağ ilçesinde bulunan Baştaş Çimento Fabrikasından kaynaklanan toz fırtına dolayısıyla ilçeyi sardı. Yaşanan anları vatandaşlar görüntüledi.

Gençlik Parkı'nda ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

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