Burdur'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kişi yaralandı

Yeşilova Belediyesi sınırları içindeki Salda köyünde ekmek almak için bakkala giden Cengiz Şimşek, sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaçmak isterken yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı.

Durumu köy muhtarına bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Şimşek, "Nasıl kurtuldum ben de bilmiyorum. Buna acil çözüm bulunması gerekiyor. Bir kadın, bir çocuk olsa kurtulmasının imkanı yok" dedi.