Altındağ Ali Ersoy Mahallesi Kına Sokak'ta sıkıştırılmış ahşap pelet-talaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

Deponun yanındaki bakkal dükkanına da sıçrayan yangını söndürmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki üç katlı binada da maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA