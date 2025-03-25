Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 2 polis yaralandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gösteriler için toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

İnce'nin alandan ayrılmasının ardından bazı göstericiler, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan polis barikatını aşmaya çalıştı, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu.

Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu, polise taş ve şişe atıldığını ifade etti.

polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe atıldı

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe attı. Bu esnada 2 polis memuru yaralandı.

Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.

Olaylarda gösterilere katılan 44 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Göstericilerin dağıldığı alanlarda oluşan çöp yığınları belediye ekiplerince temizlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.