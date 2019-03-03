Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde aranan araçlar ve kişilerin yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için bin 408 polisin katılımı ile "dar alan" uygulaması yapıldı.

Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüğünün yanı sıra il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerinden bin 408 polis katıldı.

Bekçilerin de yer aldığı uygulamada, 9 bin 216 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı. 22 iş yeri kontrol edildi, 13'üne cezai işlem uygulandı. Yoklama kaçağı ve bakayadan 45 kişiye tebligat yapıldı.

3 bin 650 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 27 araca 38 bin 144 lira ceza yazıldı.

Uygulamada ayrıca 2 kilo 32 gram esrar, bir miktar bonzai, 5 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA