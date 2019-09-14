Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda 110 ekip ve 552 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 100 kontrol, 10 sabit yol uygulama, 9 park ve umuma açık yer noktası ile 3 ev arandı.

Ekiplerce 4 bin 63 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 16 şüpheli gözaltına alındı ve 3 kişiye 3 bin 155 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 552 araç sürücüsünden 4'üne eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı 4 bin 809 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi ve 2 aranan araç da bulundu.

Ekiplerce kontrol edilen 53 iş yerinden 5'i kapatılırken 9'una da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA