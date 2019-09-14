Türkiye
Adalet Bakanlığı, bin 300 hakim ve savcı adayı alacak14 Eylül 2019 Cumartesi 01:47 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:51
Adalet Bakanlığı, bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Yapılacak sınava ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bin adli yargı hakim ve savcı adayı ile 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
Yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Sınav iki oturumda uygulanacak.
Sınava başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak.
Kaynak: TRT Haber
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