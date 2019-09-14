Buna göre, bin adli yargı hakim ve savcı adayı ile 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınav iki oturumda uygulanacak.

Sınava başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

