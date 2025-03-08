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Türkiye
AA, DHA, TRT Haber 08.03.2025 15:36

Başıboş köpeklerin saldırdığı Rana bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başıboş köpeklerin saldırdığı Rana bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

Mahalledeki başıboş köpekler toplanıyor

Başıboş köpeklerin saldırdığı Rana bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Karatay Belediyesi ekipleri bölgedeki köpekleri toplama çalışmalarını sürdürdü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, olayın yaşandığı mahallede yaptığı açıklamada, ilçenin büyük yüzölçümüne sahip olduğunu, kırsal ve tarım arazilerinin de geniş yer tuttuğuna işaret etti.

Kılca, "Barınağımızı yaptık. Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın köpek topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Geçen hafta burada sokaklarda arkadaşlarımız çalışma yürüttü. Karatay'da en fazla köpek bu bölgede. En fazla köpeği de biz topladık. Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. İnşallah kısa sürede hepsini toplamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu iş için 10 araç ve 30 personelimiz görevli." dedi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı Rana bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Elim hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılca, "Acımız büyük, dün geceden bu yana hiçbirimiz uyumadık. Allah rahmet eylesin, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu anda adli ve idari süreç başladı. Sorumlular kimse biz dahil hesap verecek. Tüm ekibimizle 6 aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rana bebeğin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı. Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selci’nin cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü.

Rana bebek, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.[Rana bebek, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.]

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