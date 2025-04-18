Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 18.04.2025 13:54

Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde başıboş köpeklere çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, bir evin bahçe duvarına çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobili ile ilerleyen Nisanur S.'nin önüne başıboş köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için ani bir manevra yapan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Nazlı K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu Köpek Ordu
Sıradaki Haber
29 göçmen kaçakçısı ve 723 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Freni patlayan arazöz duvara çarptı
13:34
Japonya'da vahşi hayvanların "acil durumlarda" vurulmasına izin veren yasa tasarısı kabul edildi
13:25
Gazze'de bir bebek yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle öldü
13:21
Hafta sonu dört sınav düzenlenecek
13:31
Sağlıklı yaşam kalbi koruyor
13:17
29 göçmen kaçakçısı ve 723 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
6 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı
6 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ