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Türkiye
AA 18.04.2025 12:53

29 göçmen kaçakçısı ve 723 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu, toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

29 göçmen kaçakçısı ve 723 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetim yapıldığını belirtti.

"Geri gönderilme işlemleri başlatıldı"

26 bin 621 personel ile 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yerin kontrol edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, denetimlerde 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı ifade etti.

 

Denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi. 

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Düzensiz Göçmenler Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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