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Türkiye
AA 13.08.2023 20:34

Başakşehir'deki kuyumcu soygunu kameraya yansıdı

Başakşehir'de kuyumcu dükkanına gelen şüphelilerin 1 milyon lira değerindeki altını alarak kaçmasına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Başakşehir'de Başak Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya sabaha karşı otomobille gelen zanlılar yanlarında getirdikleri aletlerle iş yerinin kepenklerini açtıktan sonra içeri girdi.

Zanlılar, kuyumcuda bulunan 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, kar maskeli ve silahlı 4 kişinin kuyumcu dükkanının önünde otomobilden indikleri, zanlılardan birinin dans ederek iş yerine yöneldiği yer alıyor.

Kamerada ayrıca şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğer şüphelilerin de iş yerinin kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girdikleri, aldıkları altınları beraberinde getirdikleri çuvallara doldurarak olay yerinden ayrılıkları görülüyor.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Başakşehir'deki kuyumcu soygunu kameraya yansıdı
Başakşehir'deki kuyumcu soygunu kameraya yansıdı
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