Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu 5 katlı tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye beklenirken 5. kattan yükselen dumanların arasında bir kişi belirdi. İş yeri çalışanı olduğu belirtilen genç, alevlerden kurtulmak için yük asansörü için açılan bölümden dışarıya çıktı. 5. kattan yangın merdivenlerinin dış demirlerine geçen genç, düşmeden aşağıya inmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA