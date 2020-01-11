Başakşehir'deki fabrika yangınında can pazarı11 Ocak 2020 Cumartesi 16:12 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 16:27
Başakşehir'de çıkan yangında iş yerinin en üst katında mahsur kalan işçi, yangın merdivenlerinin dış demirlerine tutunarak aşağı inmeyi başardı. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu 5 katlı tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye beklenirken 5. kattan yükselen dumanların arasında bir kişi belirdi. İş yeri çalışanı olduğu belirtilen genç, alevlerden kurtulmak için yük asansörü için açılan bölümden dışarıya çıktı. 5. kattan yangın merdivenlerinin dış demirlerine geçen genç, düşmeden aşağıya inmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA