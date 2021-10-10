Kayaşehir 1138.Sokak'ta Güvercintepe istikametinde seyreden Veysel V.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle yan duran otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Adnan O. yaralandı. Durumun bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Veysel V. ve Adnan O. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.