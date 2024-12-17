Başakşehir'de İETT otobüsünün çarptığı kişi öldü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüsün çarptığı kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerine gelen savcı da çalışma yaptı.

Son 2 günde 2 ölümlü kaza meydana gelmişti

Beyoğlu'nda duraktan hareket eden İETT otobüsünün, geri manevra yaparken çarptığı 11 yaşındaki Nesrin Cuma hayatını kaybetti.

Bir başka İETT otobüsü de Beşiktaş'ta durağa yürüyen kadını ezdi. Aracın altında kalan 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu olay yerinde feci şekilde can verdi.