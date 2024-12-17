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Türkiye
AA 17.12.2024 12:57

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
[Fotograf: AA]

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlamaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlendi. Şüpheliler hakkında ifade ve ankesörle periyodik ardışık aranma kayıtlarının da bulunduğu tespit edildi.

Aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı da bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

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