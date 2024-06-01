Başakşehir'de drift yapan sürücüye 56 bin 492 lira para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Şelale Caddesi'nde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü T.B. polislerce gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "yönetmelikteki nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak", "geçici iptal olan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "abart egzoz", "film cam" ve "araçlardan bir şey atmak ve dökmek" maddelerinden 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 2042'ye kadar iptal edilmiş

Ayrıca T.B'nin sürücü belgesine son 5 yıl içerisinde hakkında 7 kez 5 alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin 2042'ye kadar geçici iptal edildiği belirlendi.

Drift yapan sürücünün kullandığı otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü T.B, trafik güvenliğini kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılması için Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.