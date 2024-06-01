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Türkiye
AA 01.06.2024 15:53

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Kentin Başakşehir ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir iş yeri ile Kırıkkale'de bir otelin kurşunlaması olaylarına ilişkin, iki ilin emniyet müdürlükleri ortak çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, kurşunlama olaylarını, "Daltonlar" diye bilinen suç örgütü üyeleri E.B. ile E.S.'nin çalıntı motosikletle gerçekleştirdiğini belirledi.

Ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda E.B. ile E.S'nin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 otomatik tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin söz konusu şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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