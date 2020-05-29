Haber Giriş: Kaynak: DHA
Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde patlama
Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre patlamanın ardından bir kişi yaşamını yitirdi, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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