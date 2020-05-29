Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın ardından bir kişi yaşamını yitirdi, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...