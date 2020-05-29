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Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da işçi servisi ve ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Karaman'da rüzgar enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan midibüsle bir taksi, Kirişçi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi belediye kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine ve özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: trafik Kazası karaman haberSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:32
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