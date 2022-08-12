AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz TunTunç, yazılı açıklamasında, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Ulus ilçesine bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesi ile köylerinde ciddi hasar oluştuğunu hatırlattı.

Zararları telafi etmek, vatandaşların mağduriyetini en hızlı şekilde gidermek için tüm kurumlarla seferber olduklarını ve hasar giderme çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Devletimizin bütün ilgili kurumları, bakanlarımız gerçekten büyük bir özveriyle Bartın, Kastamonu ve Sinop'un yanlarında oldular. Süratle hasarlar giderilmeye çalışıldı. Sel afeti Bartın'da Ulus ilçemizin Abdipaşa, Kumluca beldelerimiz ve köylerimizde büyük hasarlara neden oldu. Bugüne kadar 57 köyümüzde yol çalışmaları, kara yolları güzergahındaki hasar giderme çalışmaları yapıldı. 10 özel idaresi, 6 tane de kara yoluna ait köprülerimiz selde yıkılmıştı, inşaatları hızlı bir şekilde başlayarak tamamlandı. Tarım hasarlarımız giderildi. DSİ'nin de yaptığı taşkın koruma çalışmaları ile Bartın'a 200 milyonu aşan bir ödenek aktarıldı."

Sel afetinin ardından yaraların sarılması için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakan ve bütün kurumların büyük hassasiyet gösterdiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Selde en çok zarar gören Kumluca beldesi Zafer köyümüz yeniden inşa edildi. Zafer köyümüzde sel afetinden sonra hasar giderme çalışmaları kar kış demeden devam etti. Köprüler yeniden inşa edildi. Bozulan altyapı ve su şebekesini yeniden tesis ettik. Dere ıslah çalışmaları tamamlandı. Sel sonrası 5 bin 500 metrekare kilitli parke döşedik. Hasara uğrayan iş yerlerimizin ve evlerimizin kapı ve pencerelerini onardık. Bahçe temizliklerini gerçekleştirdik. Hayvan ve araçları sele gidenlere bedellerini ödedik. Tarımsal hasar, eşya hasarı bedellerini ödedik. 11 Ağustos sel afetinin hasarları süratle giderildi."

Tunç, Bartın'ın 24 Temmuz'da tekrar sele maruz kaldığın hatırlatarak, selin izlerini silmek için gece gündüz demeden canla başla tüm kurumlarla seferber olduklarını bildirdi.