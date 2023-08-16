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Türkiye
İHA 16.08.2023 10:57

Bartın'daki sel antik su kanalının parçalarını ortaya çıkardı

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bartın’ın Amasra ilçesinde kuvvetli sağanak sonrasında Horhor deresi üzerindeki antik su kanalının sütun parçaları ve zemin yapıları ortaya çıktı.

Bartın'daki sel antik su kanalının parçalarını ortaya çıkardı

Bartın’ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçesi Amasra’da kuvvetli sağanak yağışlar ilçe merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen horhor deresinde taşkınlara neden oldu.

Kuvvetli sağanak yağışların ardından deredeki debinin artmasıyla beraber dere yatağını çevreleyen toprak zeminde aşınmalar oluştu.

Dere yatağındaki suyun çekilmesiyle beraber dere yatağındaki antik su kanalına ait sütun parçaları ve zemin yapıları yer yer gün yüzüne çıktı.

Bartın'daki sel antik su kanalının parçalarını ortaya çıkardı

Turizme kazandırılması bekleniyor

Dere yatağı hattında yaklaşık 200 metrelik antik su kanalına ait bulgular ilk kez 1990 yılı içinde Horhor Deresi üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sırasında ortaya çıktı.
Yapılan inceleme ve araştırmalarda antik su kanalının Roma döneminde inşa edildiği tespit edildi.

Bartın'daki sel antik su kanalının parçalarını ortaya çıkardı

Antik su kanalının geçtiği 200 metrelik alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından aynı tarihte koruma altına alındı.

Amasra’da 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen taşkın ve yaka selleri sonrasında antik su kanalına ait sütunlar ve zemin yapılarının ortaya çıkmasıyla beraber alanda geniş çaplı çalışma başlatılması ve antik su kanalının turizme kazandırılması bekleniyor.

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