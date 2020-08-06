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Bartın'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Aşağıköy köyü karantina altına alındı.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası COVID-19 vakası görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.
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