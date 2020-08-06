Haber Giriş: Kaynak: AA
Amasya'da 558 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Amasya'da polis ekipleri drone yardımıyla ormanlık alanda toplam 558 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dutluk mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.
Drone yardımıyla yapılan çalışmalarda 558 kök Hint keneviri bulundu.
Hint kenevirlerini eken şahsın bulunması için soruşturma sürüyor.
Etiketler: hint keneviri AmasyaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 09:44
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